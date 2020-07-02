Kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi Küpar köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Erzurum'a saman taşıyan M.A. yönetimindeki 01 FC 037 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İlçe Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla kamyon içerisinden çıkarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çevreye savrulan saman balyaları ise belediye ekipleri tarafından toplandı.