Kanadı kırık Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı

Bingöl'de bitkin halde bulunan ve kanadı kırık olduğu tespit edilen Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kiğı ile Yayladere ilçesi karayolunda bir vatandaş tarafından yol kenarında bitkin halde Kulaklı Orman Baykuş'u bulundu. Uçamayan ve bitkin görünen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada ilk tedavisi yapılan baykuşun sağ kanadında kırık olduğu tespit edildi.

Kanadı kırık olduğu için uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan hayvan, Kars Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.