Kar durdu, karla mücadele durmadı

Son 20 yılın en sert kışlarından birini geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı durdu ancak ekiplerin karla mücadelesi durmadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, bu kış mevsimini adı gibi karlı geçirdi. İlçede 50 gün belirli aralıklarla devam eden kar yağışı son 5 gündür etkisini yitirdi. Kar yağışı devam ederken sürekli yolları açan, çatıları temizleyen belediye karla mücadele ekipleri ise çalışmalarını hızlandırdı. Şuana kadar 3 bin kamyondan fazla kar taşıyan ekipler, ilçe merkezinde belirle noktalarda toplanan karları da kısa sürede taşıyarak temizlemek için gece gündüz çalışıyor. Son 20 yılın en çetin kışını yaşayan ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı öğrenildi.

Yaklaşık 20 yıldır böyle bir kar,fırtına ve tipiyle karşılaşmadıklarını aktaran İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl, 50 gündür aralıksız çalışarak ilçe dışına karı çektiklerini aktardı.

25 yıllık kepçe operatörü olduğunu belirten Seredir Karadin, gece gündüz karla mücadele çalışması yaptıklarını, bazende kara yolları, il özel idare ekiplerine yardım ettiklerini kaydetti.