Kar, Karlıova ve Adaklı'da 12 köy yolunu kapattı

Bingöl'ün Karlıova ve Adaklı ilçelerine bağlı 12 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ve Adaklı ilçelerinde 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri ise köy yollarını açmak için çalışmalara yapıyor. Yeniden kar yağışı olmadığı takdirde yolların yarın itibariyle tamamen açılmış olması planlandığı öğrenildi.

Öte yandan Karlıova ilçe merkezinde ise belediye ekipleri de biriken karı kamyonlarla ilçe dışına taşımaya başladı.