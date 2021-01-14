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Kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bingöl’de etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla birlikte mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla birlikte mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün merkezi hariç birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu.Kar yağışının etkili olduğu Genç ilçesi Sağgöze köyünde de bir aracın yoldan çıkarak kara saplanmasıyla, araç içindeki 3 kişi mahsur kaldı. Araçta bulunanların jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Bölgeye paletli araçla ulaşan ekipler, kara saplanan aracı ve içinde mahsur kalan 3 kişi yoğun çalışmaların ardından kurtardı.


Bölge genelinde kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve ihtiyaç olmadığı sürece yola çıkmamaları önerildi.

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