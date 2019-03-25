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Kar ve tipide mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir okulda rahatsızlanan öğretmen için yola çıkan ambulans, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir okulda rahatsızlanan öğretmen için yola çıkan ambulans, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Belediyeye ait iş makinesi ile ambulans halatla çekilirken, hazır bekleyen ikinci ambulans okula giderek rahatsızlanan öğretmeni hastaneye ulaştırdı.


Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün kar yağışı etkili oldu. Kar yağışın sonrası bugün ise bölgede kuvvetli rüzgar ve tipi etkisini göstermeye başladı. Rüzgar ve tipi nedeniyle kar yoğunluğu olan bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı. İlçenin merkezine bağlı Kale Mahallesi'ndeki Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulunda ise aslım rahatsızlığı bulunan öğretmen Büşra Çelik rahatsızlandı. Nefes darlığı çeken öğretmen için mesai arkadaşları hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ambulansla bölgeye hareket etti. Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle ambulans okula yaklaşık 200 metre mesafede yolda kaldı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ikinci bir ambulans hareket ederken, Karlıova Belediyesinden de yardım istendi. Bölgeye gelen Karlıova Belediyesine ait iş makinesi ile ambulans halatla çekilip yol açıldı. Bu sırada hazır bekleyen ikinci ambulans okula ulaşarak rahatsızlanan öğretmeni ilçe devlet hastanesine sevk etti.


Tipinin etkisini gösterdiği ilçede, bazı çatılarda ise soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

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