Kar yağışı altında oy kullanmaya gittiler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, seçmenler sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı altında sandık başına gitti.Karlıova bu kış son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabah saatlerinde tekrar başladı. Yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.Vatandaşlar,sabah saat: 07.00 itibariyle ilçe belediye başkanlarını seçmek için oy kullanmaya kar yağışı altında gitti. İlçe merkezinde okullarda 16 sandık kurulurken, 4 bin 442 seçmenin yer aldığı öğrenildi. Güne karla uyandıklarını belirten vatandaşlar, bugün seçim olması nedeniyle oylarını kullanmaya gittiklerini söyledi.

Tipiden kapanan yol açıldı

Öte yandan ilçenin Bağlıisa köyünde yer alan Çiçekli Mezrası'nın bulunduğu bölgede ise kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu öğrenildi. Kar nedeniyle zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın tipiye neden olması sonrası yolda kapandı. Durumun belediye ve İl Özel İdare ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın yağışlı geçmesi beklenmektedir. Bingöl çevresi ve Tunceli'nin kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli yağmur,yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı olması beklenmektedir. Adıyaman'da beklenen yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağmur, Elazığ'nın doğu ilçelerinde ise yer yer kuvvetli yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir"denildi.

Merkez ayrıca, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını beklendiği Adıyaman'nda sel ve su baskınlarına karşı, Bingöl ile Tunceli'nin yüksek noktalarında ise çığ riskine karşı duyarlı olunmasını istedi.