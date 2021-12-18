Kar yağışı etkisini gösterdi, onlarca araç yolda kaldı

Meteorolojinin önceden uyardığı kar yağışı Bingöl'de yer yer etkisini gösteriyor. Yağan kar ile birlikte Bingöl-Diyarbakır Tapantepe mevkiinde ambulans, kamyon ve otobüs başta olmak üzere birçok araç yolda kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaşımın aksamaması amacıyla yol güzergahında kar temizleme araçlarıyla çalışma yürütüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise, "Bingöl çevrelerinde ise karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.