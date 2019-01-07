Kar yolları kapattı, hastalara uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı

Bingöl'de kar nedeniyle yolları kapanan kırsal bölgelerdeki iki hasta, UMKE, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmaları ile evlerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Kırkağıl köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Belkise Özgüven fenalaşınca ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Yolların kapalı olduğu bölgeye paletli ambulansla UMKE ekipleri sevk edildi. Saatler süren çalışmaların ardından hasta kadına ulaşan ekipler, yaşlı kadın alarak Bingöl Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Yine yoğun kar yağışının etkisi olduğu Adaklı ilçesinde kalp ve böbrek yetmezliği hastası Halime Tüz fenalaştı. Aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun kardan dolayı hastayı almaya gidemeyen ekipler, hastanın hava yolu ile alınmasını talep etti. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle helikopterle de ulaşılamayan hasta kadın, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekiplerince 4 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.