İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu,"Çalışmalarımız programımız kapsamında devam etmektedir"

Bingöl’e gelen Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali Kadir Ekinciyi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.

Bingöl'e gelen Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali Kadir Ekinciyi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındran kent genelinde yürütülen çalışmaları ve yatırım faaliyetlerini yerinde görmek amacı ile Bingöl'e gelen Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.


Bingöl'de müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında Vali Ekinci'ye bilgi veren Genel Müdür Uraloğlu, "Bingöl'deki çalışmalarımız program takvimimiz kapsamında devam etmektedir. Yol yapım çalışmaları ve projeleri, kavşak projeleri, bakım, onarım, trafik güvenliği, bakımevleri, karayolu ulaşımı gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.


Vali Ekinci de, Uraloğlu'na ve beraberindekilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Ziyaret sonrasında Vali Ekinci, Uraloğlu, Yol Yapım Daire Başkanı Ahmet Sağlam ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin'le birlikte yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.