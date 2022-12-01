Karla kaplı tepede ayı ailesi görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi'ndeki yolda 3'ü yavru olmak üzere 4 ayı görüntülendi.

Karlıova ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 2500 rakımlı Kartal Tepesi'nde ayı ailesi görüntülendi. Tepedeki yolu kullanarak işe giden bir grup arkadaş, seyir halindeyken ayıların yola çıktığını gördü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden arkadaşlar, yavruların arkasından yavaş yavaş ilerledi. Aracı gören ayılar hızla uzaklaşarak gözden kaybolurken, ayılardan 3'ünün yavru olduğu görüldü.