Karlı yollar, sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kar yağışının 45 gündür etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücüler de zor anlar yaşıyor. Yolda kayan bir tır, belediyeye ait iş makinesiyle çekip kurtarılırken, bir esnafta sürekli kırılan zincir yerine halat sararak çözüm buldu.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, çetin kış şartları zor anlar yaşatıyor. 45 gündür ilçede belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar da kendileri çözüm üretiyor. Tüp dağıtımı yapan Erkan Değirmenci, sürekli zincirlerin kırılması nedeniyle, tekerine zincir görevi görmesi için halat sardı. Halatın zincirden daha iyi olduğunu belirten Değirmenci, karlı yolları da aşarak evlere servis yapıyor.

Tır kaydı, kepçe yardımına yetişti

Öte yandan Trabzon'dan Karlıova'ya kömür getiren bir tır da kar nedeniyle kayarak belediye caddesini bir süre trafiğe kapattı. Durumdan haberdar olan ve sürekli bölgede karla mücadele çalışması yapan Karlıova Belediyesine ait iş makinesi yardıma gönderildi. İş makinesinin kepçesine takılan zincirle tır çekilmeye çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu zincirle iş makinesi tarafından çekilen tır kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı.