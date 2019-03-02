İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karlı yolları aşan ekipler, 3 hasta kurtardı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle yolları kapalı köy ve mezrada mahsur kalan 3 hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 6 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye nakil edildi.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle yolları kapalı köy ve mezrada mahsur kalan 3 hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 6 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye nakil edildi.


Bingöl genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy ve mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma yaparken hasta vatandaşlar için de UMKE ekipleri devreye girdi.


Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyde ateşi yükselen 11 yaşındaki Eyüp Şimşek'in ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı devreye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE girdi. Kısa sürede köye paletli ambulansla yetişen ekipler, Şimşek'i alarak Karlıova Devlet Hastanesi'ne nakil etti.Aynı köyde ikamet eden böbrek yetmezliği hastası Şahin Bayram'ın fenalaşması üzerine yine devreye giren ekipler, onuda ilçe devlet hastanesine ulaştırdı.


Yine Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde ikamet eden böbrek yetmezliği hastası Kutbettin Kala'da rahatsızlandı.Harekete geçen UMKE ekipleri, paletli araçla köye ulaşarak hastayı alıp ilçe devlet hastanesine sevk etti.


UMKE ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışmasıyla 3 hasta kurtarılırken, paletli ambulans ile karla kapalı olan Sakanören köy yoluda ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.