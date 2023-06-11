Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

Bingöl'de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Başkan yardımcısının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Karlıova ilçesi Hastane Caddesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs kahvehanede oturan Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Bingöl'ü bıçakladı. Yaralanan başkan yardımcısı Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olan Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırının neden olduğu bilinmezken şüpheli şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.