Karlıova Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

Bingöl'ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rahatsızlanan Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl hastaneye başvurdu. Burada Başkan Bingöl'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Bingöl'ün tedavisinin evde sürdüğü öğrenilirken, Başkan Veysi Bingöl'ün testinin pozitif çıktığını duyan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz geçmiş olsun dileklerinde bulundu.