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Karlıova Belediyesi, çalışmaları Drone ile inceliyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye, yol ve harita çalışmalarını drone ile incelemeye başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye, yol ve harita çalışmalarını drone ile incelemeye başladı.


Karlıova Belediyesinin ilçe genelinde yol ve aydınlatma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Ekiplerin yaptığı üstyapı çalışmaları sürerken, incelemelerin de ayrıca havadan drone ile yapıldığı aktarıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada: “İlçe genelinde yapılan yol ve aydınlatma çalışmalarımızı yerinde incelemek ve haritalandırmak için ekiplerimiz drone ile çalışmalarına devam edip hata riskini sıfıra indiriyor” denildi.

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