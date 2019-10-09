İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde olası deprem durumunda iki farkı noktada toplanma alanı oluşturdu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olası deprem durumunda iki farkı noktada toplanma alanı oluşturdu.


Karlıova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından olası deprem durumu için iki farklı noktada deprem toplanma alanları oluşturuldu.Kanireş ve Turgut Özel Mahalleleri'nde oluşturulan yerlere tabelaları asıldı.


Toplama alanlarının Kanireş ve Turgut Özel Mahallelerinde kurulduğunu aktaran Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, olası deprem durumunda vatandaşların rahat ulaşım sağlayacaklarını söyledi.


Başkan Bingöl, “ İlimiz ve ilçemiz deprem kuşağında olan bir konumda. O yüzden her zaman depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz belirlediği noktalara vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde ulaşabilir. Bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.