İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karlıova Belediyesi'ne iş makinesi takviyesi

Bingöl Karlıova Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi kazandırdı.


Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden olan Karlıova ilçesinde belediye kış hazırlığına şimdiden başladı.Belediye Başkanı Veysi Bingöl, belediyenin araç parkına kışın karla mücadelede, yazın ise diğer işlerde kullanılmak üzere yeni bir iş makinesinin alımını sağlayarak araç filosunu güçlendirdi. Başkan Bingöl, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir ile birlikte aracı teslim aldı.


Korona virüs tedbirlerine göre aracı teslim alan Başkan Veysi Bingöl, “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir iş makinasını daha ilçemize kazandırdık"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.