Karlıova beyaza büründü

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, nisan ayının ortasında yağan karla beyaza büründü.

Adını karla kaplı ovadan alan bin 940 rakımlı Karlıova ilçesi, yeni güne karla uyandı. Nisan ayının ortasında kar yağışının etkili olduğu ilçe, tamamen beyaza büründü. Yeni güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünü temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerindeki karları attı. İlçede etkili olan kar yer yer 10 santime ulaşırken, yağan karın tadını da her zamanki gibi okula giden öğrenciler çıkardı.

“Yazı beklerken karla uyandık”

Yeni güne karla uyandıkları için şaşırdıklarını belirten vatandaşlardan Ersin Çifçi, “Bu sabah şaşkınlık içinde uyandık. Yazı beklerken karla uyandık. İlçede birkaç gün önceye kadar ilkbaharı yaşıyorduk" dedi.