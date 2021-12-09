Karlıova beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Karın yağmasıyla da çocuklar doyasıya eğlendi.

Bingöl'ün yüksek rakımlı kuzey ilçesi Karlıova'da dün gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi tamamen kapladı. Yer yer kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı ilçede, karın tadını her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Okula giden öğrenciler ders aralarında arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Kartopu oynayan çocuklar, karın yağmasına çok sevindikleri dile getirdi.

Arkadaşlarıyla ders arasında kartopu oynayan Aylin Turhan, “İyi ki kar yağdı. Arkadaşlarla kartopu savaşı yapıyoruz” dedi.

Karın yağmasına çok sevinen bir başka öğrenci Dicle Parlatıcı ise “Karın yağması güzel oldu. Kartopu oynuyoruz ve kayıyoruz” şeklinde konuştu.

Kar çocuklara eğlence olurken, esnaf ve sürücülere de zor anlar yaşattı. İşyerini açan esnaf kar temizliği yaptı, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı fırça yardımıyla temizledi.