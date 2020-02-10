Karlıova dondu, sıcaklık eksi 16'ya kadar düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede sıcaklık-16'lara düştü, camlar ve çeşmeler dondu.

Kış aylarının en çetin geçtiği ilçelerden biri olan Karlıova'da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi durdu. İlçede hava sıcaklığı ise eksi 16'ya kadar düştü. Hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle birçok iş yerinin camı ve sokaktaki çeşmeler dondu, çatılar da ise buz sarkıtları oluştu.Sabah iş yerini açmaya gelen esnaflar çeşitli yöntemlerle don tutmuş camı temizlemeye çalıştı.

İlçede kar ve tipinin yerini kuru soğuğa bıraktığını ve hissedilen havanın eksi 16 olduğunu belirten esnaf Ali Bulki, ilçede hayatın durma noktasına geldiğini söyledi.

Bulki, “3 gündür devam eden kar yağışı ve tipiden sonra kuru soğuk etkili olmaya başladı. İlçemizde hava şuan -16 derece. Yollar dondu, sularımız hepsi dondu. Çok aşırı bir kuru soğuk var. Soğuktan dolayı neredeyse dışarı çıkamıyoruz. İşlerimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Hayat şuan durmuş diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, meteoroloji ise soğuk havanın etkisini sürdüreceğini Bingöl merkezde hissedilen sıcaklığın eksi 12'lerde, Karlıova'da ise eksi 20'lerde olacağını bildirdi.