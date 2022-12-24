Karlıova- Erzurum kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum kara yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 2-3 derecelerde hissedildiği Karlıova ilçesinin yüksek tepelerinde sis hakim oldu. Sis yoğunluğu, Karlıova-Erzurum kara yolu Çat mevkisinde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgedeki sis yoğunluğunun gün boyu sürmesi tahmin ediliyor.