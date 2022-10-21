Karlıova-Erzurum karayolunda kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi ile Erzurum’u birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum'u birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Yüksek rakımlı Karlıova-Erzurum Karayolu Herdo mevkiinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, bölgedeki kar yağışını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.