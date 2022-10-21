İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karlıova-Erzurum karayolunda kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi ile Erzurum’u birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Erzurum'u birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve sis etkili oldu.


Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Yüksek rakımlı Karlıova-Erzurum Karayolu Herdo mevkiinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, bölgedeki kar yağışını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.