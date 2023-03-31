Karlıova ve Genç'te kar yağışı

Bingöl'ün ilçelerinde ve kırsal kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karlıova ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise son yılların en soğuk Ramazan ayını geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Bingöl'ün de ilçelerinde ve kırsal kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar, kırsal noktaları tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışının dün beri etkisini sürdürdüğü 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, yer yer kar kalınlığının 5 santime ulaştı. Kuvvetli rüzgarın da yaşandığı ilçede, esnaflar işyerinin önünü kardan temizledi.

Son yılların en soğuk Ramazan ayını geçirdiklerini aktaran Karlıova ilçesi sakini Ersin Çiftçi, ''Bu sene Karlıova'da tam kışı yaşamadık. Çünkü her sene 1-2 metre kar oluyordu, kışı tam yaşamadık daha doğrusu. Bu sene ilkbaharı yaşıyorduk, çiçekler de açmıştı ama iki gündür Karlıova'da kar bastırdı. Bu sabah tipi şeklinde kar yağıyordu. Bugün de hava gerçekten çok soğuk. Artı en soğuk oruç ayını geçiriyoruz olabiliriz bu sene. İnsanlar da evde geçiyor orucu. Hem rahat geçiyor hem de soğuk” dedi.

Yağışın etkili olduğu Genç ilçesinde ise vatandaşlar karlı bir güne uyandı. İlçedeki araçlar ve ağaçlar, kar nedeniyle beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.