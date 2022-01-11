İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karlıova ve Yedisu arasında çığ düştü

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında yola çığ düştü, sürücüler kürekle yolu açmaya çalıştı.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında yola çığ düştü, sürücüler kürekle yolu açmaya çalıştı.


Bingöl'de genelinde etkili olan kar, çığı da beraberinde getirdi. Alınan bilgilere göre, Karlıova ve Yedisu ilçesi Kaynarpınar köyü mevkiinde yola çığ düştü. Sürücülerin kürek yardımıyla yolu açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken bölgeye giden karayolları ekiplerinin yolu temizleyerek ulaşıma açtığı öğrenildi.


Ekipler, sürücüleri söz konusu bölgede dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.