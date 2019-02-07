Karlıova yine güne karla uyandı

Son yılların en çetin kışını yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, vatandaşlar yine güne karla uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekipleri ve vatandaşlar kar temizleme çalışmalarına başladı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'de ise en çok kar yağışı yine Karlıova ilçesinde yaşandı. Yaklaşık 2 aydır ilçede belirli aralıklara yağan kar nedeniyle vatandaşlarda karla yaşamaya alıştı. Sabahın erken saatlerinde çocuklar karlı yollarda okullarına, vatandaşlar ise işlerine gitti. Araçlarını temizleyen vatandaşlar, karla mücadele ekibi gibi çalıştıklarını belirtirken, son yılların en çetin kışını yaşadıklarını aktardı.

Daha önce defalarca temizlenen yolların bugün yağan karla tekrar kapanması nedeniyle belediye ekiplerinin erken saatlerde çalışmaya başladığı bildirildi.

Öte yandan ilçeye bağlı 5 köy yolunun ise kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.