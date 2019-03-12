Karlıova'da 18 yatırımın açılışı yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 18 yeni yatırımın açılışı gerçekleştirildi.

Karlıova ilçesi Hükümet Konağı Bahçesi'nde tamamlanan 18 yeni yatırımın açılış töreni yapıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Kaymakam Levent Yetgin, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin yeni bir dönem yaşadığını belirten Vali Ekinci, “Mevlana'nın pergel metaforunda işaret ettiği gibi bir ayağı kendi ülkesinde, diğer ayağı dünya sathında gelişen ve kalkınan bir ülkeyiz artık. Bir yandan yurdun dört bir yanında insanımızın refahını arttıran sayısız proje, tesis, yatırım ve hizmet, diğer yanda ise kavga ve kaos içindeki uluslararası arenaya rağmen barışı ve insanının yarınını önceleyen politikalar ile yıldız ülke Türkiye. Bu topraklarda yaşayan insanlar için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz, dostluk ve kardeşliğimiz daim olsun”dedi.

Bir haftadır çeşitli açılışlar yaptıklarını anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “Bugün, bir haftadır devam eden açılışların son günündeyiz. Karlıova'da 45 milyon TL değerinde 18 yatırımın açılışını yapıyoruz. Bingöl genelinde ise eski parayla yaklaşık yarım katrilyonluk 81 yatırımın açılışını yapıyoruz. Bizim için bütün ilçelerimiz birdir. Bizim zihniyetimiz yaradılanı yaradandan ötürü sevme zihniyetidir. Hiçbir farklılık gözetmeden insana hizmet etme zihniyetidir. Süreç içinde Karlıova'ya çok güzel eserler kazandırdık. Adeta Karlıova yeniden inşa edildi” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra dua edilerek, 18 yeni yatırımın temsili açılış protokol üyelerinin kurdele kesimi ile yapıldı.