Karlıova'da araçlar kara gömüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle araçlar adeta kar altında kayboldu.

Yılın 4-5 ayını kar altında geçiren Bingöl'ün kuzey ilçesi Karlıova'da kar yağışı devam ediyor. Yer yer 1 metreye yaklaşan kar nedeniyle, ilçe merkezindeki birçok araç kar altında kaldı. Araçlarını kar altından çıkaran sürücüler çalıştırmakta zorluk yaşarken, birçok sürücü de yolda kaldı.

İlçeye 5 gündür yoğun bir kar yağdığını söyleyen vatandaşlardan Ali Bulki, “4-5 gündür yoğun bir kar yağışı var ve yaklaşık olarak 1 metreye yakın kar yağmış. Araçlar da neredeyse kara gömüldü. Tüm köy yolları kapalı durumda. Özel İdare ekipleri de köy yolunu açmak için uğraşıyorlar. Dedik ki inşallah kar yağar, kuraklık gider ama bu kış bayağı zor geçecek diye düşünüyorum” dedi.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle de eğitime bugün ara verilen ilçede, 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, kapalı olan köy yollarında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.