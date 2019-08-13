Karlıova'da bayram denetimleri

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de polis ve jandarma ekipleri trafik kontrolüyle vatandaşları uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında, Karlıova ilçesindeki uygulama noktasında kontroller devam ediyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sürücüler durdurulup bilgilendirirken, çocuklara da çeşitli hediyeler veriliyor.

Ekipler dönüş yolculuğuna başlayanların trafik kurallarına riayet ederek güvenli bir yolculuk yapması için 24 saat görev başında duruyor.