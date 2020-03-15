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Karlıova'da caddelerde kalan son karlar temizleniyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, baharın kendini hissettirmesiyle cadde ve sokaklarda kalan son karları temizliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, baharın kendini hissettirmesiyle cadde ve sokaklarda kalan son karları temizliyor.


Kış aylarının en çetin geçtiği Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden olan Karlıova'da, kar temizliği belediye ekiplerince devam ediyor. Şubat ayı sonuna kadar kar yağışının etkili olduğu ilçede karla mücadelede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Belediye ekipleri ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında kalan son karları kamyonlarla birlikte ilçe dışına taşıyarak genel temizlik yapıyor.


Kış aylarının son günleri olduğuna işaret eden görevlilerden Turan Eroğlu, “Mart'ın ortalarında olmamıza rağmen hala karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Gerek sokak aralarında gerekse çarşı merkezinde birikmiş olan karları, ilçe dışına çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.

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