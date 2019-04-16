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Karlıova'da çığ, Yedisu'da karla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çığdan kapanan yol uzun uğraşlar sonucu açılırken, Yedisu’da ise mezra yollarında karla mücadele devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çığdan kapanan yol uzun uğraşlar sonucu açılırken, Yedisu'da ise mezra yollarında karla mücadele devam ediyor.


Türkiye'nin neredeyse tamamında kar yağışının bitmesine ve bahar aylarının gelmesine rağmen, Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde karla mücadele devam ediyor.


Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü yolunda çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Durumun kaymakamlığa bildirilmesi üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çığdan kapanan yol temizlenerek ulaşıma açıldı.


Öte yandan Yedisu ilçesine bağlı Kabayel köyünde de ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu köy yollarında mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

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