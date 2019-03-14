Karlıova'da ekipler karla mücadele ederken kar yağışı başladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler karla mücadele çalışması yaparken, meteorolojinin uyardığı kar yağışı ilçede başladı.

Kış mevsiminin en çetin yaşandığı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. 3 aydır çalışma yapan ekipler hava sıcaklığının biraz artmasıyla birlikte mahalle aralarında ve belirli bölgelerde oluşan kar birikintilerini iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'de Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıkların 2-3 derece düşeceğini aktaran meteoroloji, zaman zaman rüzgarın orta ve kuvvetli şekilde esmesi beklendiği uyarısını yaptı.

Öte yandan Karlıova ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Devam eden kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla etili olmasının tahmin edildiği öğrenildi.