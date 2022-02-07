İhlas Haber Ajansı

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Karlıova'da evler kar altında

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.


Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da etkili olan kar, yer yer 1 metreyi aştı. İlçe merkezindeki birçok mahallede tek katlı evler, yağış ve çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kar altında kaldı.


Bazı vatandaşlar da çatıları kar nedeniyle çökmesin diye temizleme çalışması yaptı.

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