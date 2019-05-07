Karlıova'da geleneksel iftar çadırı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde belediye tarafından geleneksel hale getirilen iftar çadırı kurularak, hizmet vermeye başladı.

Karlıova Belediyesi tarafından geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar çadırı kuruldu. Kurulan çadırda ilk iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Veysi Bingöl'de ilk iftarını çadırdı vatandaşlarla birlikte yaptı.

İftar çadırına herkesi davet eden başkan Bingöl, günlük 300 kişiye iftar hazırlanan çadıra gelmek isteyen hiç kimsenin çekinmeden gelebileceğini ifade etti.