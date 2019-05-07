İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karlıova'da geleneksel iftar çadırı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi’nde belediye tarafından geleneksel hale getirilen iftar çadırı kurularak, hizmet vermeye başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde belediye tarafından geleneksel hale getirilen iftar çadırı kurularak, hizmet vermeye başladı.


Karlıova Belediyesi tarafından geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar çadırı kuruldu. Kurulan çadırda ilk iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Veysi Bingöl'de ilk iftarını çadırdı vatandaşlarla birlikte yaptı.


İftar çadırına herkesi davet eden başkan Bingöl, günlük 300 kişiye iftar hazırlanan çadıra gelmek isteyen hiç kimsenin çekinmeden gelebileceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.