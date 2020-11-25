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Karlıova'da kan bağışı kampanyası

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde müftülük personeli kan bağışında bulundu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde müftülük personeli kan bağışında bulundu.


Türk Kızılay'ının kan bağış tırı, Bingöl merkezin ardından Karlıova ilçesine geçti. Kan bağışı kampanyası kapsamında gönüllülerin bağışları alınırken, İlçe Müftülüğü personeli de kan bağışında bulundu.


Bağışın ardından açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, “Bizim 10 dakikamız bir başkasına ömür olabilir. Unutmayalım ki bu kan bize veya yakınlarımızdan birine de lazım olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle pandemiyle kan stoklarımızda azalmanın söz konusu olduğu bu dönemde duyarlı olmalarını diliyorum” dedi.

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