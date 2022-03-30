İhlas Haber Ajansı

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Karlıova'da kar çilesi sürüyor

Bingöl’ün bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde itfaiye ekipleri çatılardaki kar ve buz sarkıtlarını temizlerken, belediye ekipleri de birikintileri ilçe dışına kar taşıyor.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde itfaiye ekipleri çatılardaki kar ve buz sarkıtlarını temizlerken, belediye ekipleri de birikintileri ilçe dışına kar taşıyor.


Yılın yaklaşık 5 ayını kar altında geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar çilesi bitmiyor. Ülkenin birçok ilinde bahar havası yaşanırken, Karlıova'da ekiplerin zorlu kar mesaisi devam ediyor. Merkezde biriken karlar belediye koordinesinde kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, itfaiye ekipleri de çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizliyor. Kar yağışının başladığı günden bu yana yoğun bir mesai yapan ekipler, mücadelenin sürdüğünü bildirdi.


Çatılardaki buzları temizlemeye devam ettiklerini belirten itfaiye eri Murat Çelik, "Karlıova'da kış çalışmalarımız daha bitmedi. Halen çatıdaki buzları kırıyoruz. Milletimizde herhangi bir can ve mal kaybı olmasın diye sürekli çatıdaki buzları kırıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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