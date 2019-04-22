Karlıova'da kar etkili oluyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün başlayan kar yağışı, bugün de yüksek rakımlı bölgelerinde devam ediyor. Hayvanları ile kar yağışına yakalanan bir sürü sahibi, yaşadığı zorlukları anlattı.

Bahar geldi derken, Bingöl'ün Karlıova ilçesi yine karla kaplandı. Dünden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini de beyaza bürüdü. Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar biriken karları temizledi. İlçeye bağlı Kargapazarı köyü ve çevresinde kar yağışı bugün de etkili oluyor. Küçükbaş hayvanları ile kara yakalanan sürü sahibi, o anları hem kaydetti hem de yaşanılan zorluğu aktardı. Bölgede bu kışın çetin geçmesi nedeniyle hayvancılıkla uğraşanlar, yem ve saman yetiştirmede zorluk yaşadıklarını da dile getirdi.

Baharı beklerken karın tekrar geldiğini belirten vatandaşlar, halen karla mücadele ettiklerini ifade etti.