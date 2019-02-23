Karlıova'da kar tekrar etkisini gösterdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı bugün tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde ara ara karla karışık yağmur etkili olurken, Karlıova'da da ise kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri ve açılan yollar tekrar karla kapandı. Bingöl ile Erzurum'u birbirine bağlayan güzergah ise kuş bakışı ayrı bir güzel görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 1 hafta önce etkisini yitiren kar yağışının ilçede bugün tekrar başlaması ile vatandaşlar hem araçlarını hem de iş yerlerini önünü temizleyerek güne başladı.

2 aydır sürekli kar yağdığını belirten vatandaşlar, günlerinin karla mücadele ile geçtiğini aktardı.