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Karlıova'da kar ve tipi etkili oluyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, vatandaşlar da hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, vatandaşlar da hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıyor.


Bingöl'ün Karlıova ilçesinde son yılların en çok kar yağışı etkili oluyor. 3-4 gündür etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde 30 ile 40 santim arası olan kar, yüksek noktalarda 1 metreye ulaştı. Bazı vatandaşlar, hayvanlarının aç kalmaması için dışarıya yiyecek ve yem bırakıyor.


Karlıova ile Erzurum'un arasında da kar ve tipi etkili oluyor. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda, iş makinelerinin aralıksız çalışarak yolu açık tutmaya çalıştığı bildirildi.

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