Karlıova'da kar yağdı, zorlu karla mücadele mesaisi başladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye tarafından iş makineleriyle karla mücadele çalışmasına da start verildi.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova'da, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.Güne karla uyanan esnaf iş yerinin önlerini temizlerken, Karlıova Belediyesi de cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmalarına başladı. Belediyeye ait 4 adet kepçe, 2 kamyon ve 8 personelin ilk aşamada karla mücadele çalışmasına başladığı belirtildi.

İlçe merkezinde çalışmalara sabah saatlerinde başladıklarını aktaran Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Hüseyin Doğan, “Kışın gelmesiyle beraber Karlıova Belediyesi olarak hazırlıklarımızı tamamladık. 4 kepçe, 2 kamyon ve 8 personelle, 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, köy yollarında herhangi bir ulaşım sorunu olmadığı şuanda yolların açık olduğu belirtildi.