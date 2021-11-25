İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karlıova'da kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki yüksek kesimlere kar düştü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yüksek kesimlere kar düştü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Yılın 5-6 ayını kar altında geçiren ilçedeki dağlar beyaza bürünürken, ilçe merkezinde ise yağmur etkisini sürdürdü.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağışlı, yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve 1500 m ve üzeri yoğun kar yağışı şeklinde olacağı; Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.