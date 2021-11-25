Karlıova'da kar yağışı

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yüksek kesimlere kar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Yılın 5-6 ayını kar altında geçiren ilçedeki dağlar beyaza bürünürken, ilçe merkezinde ise yağmur etkisini sürdürdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağışlı, yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve 1500 m ve üzeri yoğun kar yağışı şeklinde olacağı; Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi.