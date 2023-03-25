Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl merkezde sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından 1940 rakımlı Karlıova'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber ilçe tamamen beyaza bürünürken, ilçe sakinleri de Ramazan ayının 3'üncü gününe karla uyandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santime yaklaşırken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Ayrıca, bölgede gün boyu sağanak ve karla karışık yağmurun devam edeceği öğrenilirken, vatandaşların muhtemel sel, su baskını, heyelan gibi durumlara karşı tedbirli olması gerektiği de bildirildi.