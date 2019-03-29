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Karlıova'da kar yağışı yeniden başladı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkisini göstermeye başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkisini göstermeye başladı.


Bu kış birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de çetin geçti. Bingöl'de en çok kar yağışı ise Karlıova ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayından itibaren beyaza bürünen ilçenin merkezi kardan yeni temizlenebildi ancak bugün sabah saatlerinde tekrar yağış etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kısa sürede ilçe beyaza büründü. Bingöl'ün Solhan ilçesinde ise dün gece dolu etkili oldu. 10 dakika süren dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağmurla birlikte eridi.


Yaklaşık 4 aydır sürekli yolu kapanan Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü Dono mezrası yolu da İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.



Meteoroloji yağış için tekrar uyardı


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın yağışlı ve Bingöl'de yer yer kuvvetli geçmesi bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir" denildi.


Sıcaklıkların 2-4 derece arasında düşeceğini ve bugün akşam ile yarın rüzgarın orta kuvvette etkili olacağı belirtilen açıklamada, kar yağışı beklenen yerlerdeki dik ve eğimli yamaçlarda meydana gelebilecek çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

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