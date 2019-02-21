İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karlıova'da karla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından ara mahallelerde aralıksız devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından ara mahallelerde aralıksız devam ediyor.


Son 20 yılın en çetin ve zor kışını geçiren Karlıova'da, belediye ekipleri kar yağışının başladığı günden bu yana temizlik çalışmalarına devam ediyor.Kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı ilçede belediye ekipleri mahalle ve ara sokaklarda çalışmasının son aşamasına geldi.Bir haftadır etkisini yitiren karın ardından donla oluşan buz sarkıtları da temizleniyor.


Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bingöl, “Yaklaşık 27 yıldır belediyede çalışıyorum. Ben böyle kış, böyle bir kar görmedim. Çok ciddi anlamda bu sene kar yağdı. Çoğu yerde kar kalınlığı 3 metreye kadar yaklaştı. Son bir haftadır kar yağmıyor ve don olayı oldu. Kar temizleme çalışmalarımızı neredeyse bitirdik. Dondan dolayı oluşan buzlar çok daha zor. Biz vatandaşlarımızın rahatlığı için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlerinde mutluluğudur. Vatandaş mutlu ve rahat olsun diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.


Mahallelerde çalışmaların bittiğini aktaran Bingöl, “Bütün mahallelerimizdeki çalışmalarımızı bitirdik. Şu anda ana yollarda açılmayan bir yer kalmadı. Mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev gezerek temizlik çalışmalarımızı neredeyse bitirdik. Aynı zamanda bir ekibimiz de buz sarkıtlarını temizliyor” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.