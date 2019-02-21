Karlıova'da karla mücadele

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından ara mahallelerde aralıksız devam ediyor.

Son 20 yılın en çetin ve zor kışını geçiren Karlıova'da, belediye ekipleri kar yağışının başladığı günden bu yana temizlik çalışmalarına devam ediyor.Kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı ilçede belediye ekipleri mahalle ve ara sokaklarda çalışmasının son aşamasına geldi.Bir haftadır etkisini yitiren karın ardından donla oluşan buz sarkıtları da temizleniyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bingöl, “Yaklaşık 27 yıldır belediyede çalışıyorum. Ben böyle kış, böyle bir kar görmedim. Çok ciddi anlamda bu sene kar yağdı. Çoğu yerde kar kalınlığı 3 metreye kadar yaklaştı. Son bir haftadır kar yağmıyor ve don olayı oldu. Kar temizleme çalışmalarımızı neredeyse bitirdik. Dondan dolayı oluşan buzlar çok daha zor. Biz vatandaşlarımızın rahatlığı için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlerinde mutluluğudur. Vatandaş mutlu ve rahat olsun diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.

Mahallelerde çalışmaların bittiğini aktaran Bingöl, “Bütün mahallelerimizdeki çalışmalarımızı bitirdik. Şu anda ana yollarda açılmayan bir yer kalmadı. Mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev gezerek temizlik çalışmalarımızı neredeyse bitirdik. Aynı zamanda bir ekibimiz de buz sarkıtlarını temizliyor” şeklinde konuştu.