Karlıova'da karla mücadele

Bingöl'de en çok kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde bir taraftan yağış devam ederken, bir taraftan da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini arttıran kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede ekipler de yoğun olarak çalışma yapıyor. Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçe merkezinde yolları açık tutarken, köy yollarının da açık tutulması yardımcı oluyor.

Yağışın ardından çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten karla mücadele ekibinde yer alan Mücahit Özyıldırım, “15 gün önce yaptığımız karla mücadele çalışmaları, yeniden etkisini gösteren kar yağışının ardından tekrar başladı. Biz de çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

Şubat ayında her gün kar yağdığını dile getiren ilçe sakinlerinden Ahmet Ay, “Bu sene kar yağmıyor dedik, Ocak ayını bitirdik Şubat ayında her gün kar yağıyor. Yeniden kar yağışı başladı ilçemizde Allah bize kolaylık versin” ifadelerini kullandı.