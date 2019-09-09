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Karlıova'da öğrenci servisleri denetlendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğrenci servisleri jandarma ekipleri tarafından denetlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenci servisleri jandarma ekipleri tarafından denetlendi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenciler okula gitmeye başladı. Bu kapsamda, yol kontrolü yapan Karlıova İlçe Jandarma ekipleri, öğrenci taşıyan servislerini denetledi. Ekiplerin denetimlerde araçların Karayolları Trafik Kanunu, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelikleri hükümlerine uyup uymadıkları kontrol edildi.


Ekiplerin, servis sürücüleri ile öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda tekrar bilgilendirme yaptığı bildirildi.

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