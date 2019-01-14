Karlıova'da öğrenciler 16 gün sonra ders başı yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, kar nedeniyle en uzun tatil dönemini geçirerek 16 gün sonra bugün ders başı yaptı.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı belirli aralıklarla etkisini gösteriyor. Bingöl'de en çok kar yağışının yaşandığı yer ise Karlıova oldu. Karlıova'da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede öğrenciler hafta sonu tatillerinin de araya girmesiyle birlikte 16 gün okula gidemedi. İlçede 8 gün üste üste eğitime kar nedeniyle ara verilirken, 3 hafta sonu ve yıl başı tatilinin de araya girmesiyle süre 16 güne uzadı.

Öğrencilerin okul sevinci

İlçenin halen tamamen karla kaplı olmasına rağmen, okullar tatil edilmeyerek öğrenciler ders başı yaptı. Öğrencilerin ders başı yapabilmesi için ilçe belediyesi ekipleri, hafta sonları da dahil aralıksız çalışma yaparak okullara giden tüm yolları açtı. Bugün sabah saatlerinden evlerinden çıkan çocuklar, heyecanla okula gitti.Kar tatili nedeniyle okullarını ve arkadaşlarını özlediklerini belirten öğrenciler, mutluluklarını dile getirdi.

İlk zilin çalmasının ardından ise dersten çıkan öğrenciler karda doyasıya eğlendi.

Öte yandan Meteoroloji bugünden itibaren Bingöl'ünde aralarında bulunduğu bir çok ilde yeni bir yağış dalgası beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu.