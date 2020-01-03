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Karlıova'da öğrencilere kırtasiye desteği

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde müftülük tarafından belirlenen bir okula kırtasiye desteği verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde müftülük tarafından belirlenen bir okula kırtasiye desteği verildi.


Karlıova ilçe müftülüğünün başlattığı "Her Ay Maaşımdan İnfak Ediyorum" Projesi kapsamında, Mollaşakir Tarlacık ilkokulu Aralık ayında kardeş okul ilan edildi.Bu kapsamda öğrenciler için kırtasiye alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, Mollaşakir Tarlacık ilköğretim okulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette


öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri hediye edildi.


Bu etkinliğin her ay farklı bir ihtiyacı karşılamak suretiyle devam edeceğini belirten Demirkaynak, bundan sonra da kardeş okul olarak seçilen köylerde öğrencilere dini rehberlik faaliyetinde de bulunacaklarını söyledi.

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