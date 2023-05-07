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Karlıova'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğrencilere, jandarma personelleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrencilere, jandarma personelleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.


Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kargapazarı İlköğretim Okulu ve Çukurtepe İlköğretim Okullarında öğrencilere eğitim verildi. Eğitimde genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Ayrıca bomba arama köpeği ‘Haylaz'ın gösterisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

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