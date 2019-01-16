Karlıova'da okullar yine tatil edildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. İlçede son 20 günde çocuklar sadece 2 gün okula gidebildi.

Kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oluyor. İlçede kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, aralıksız devam eden yağışlar hayatı da zorluyor. İlçede 16 gün süren kar tatilin ardından öğrenciler önceki gün ders başı yapmıştı. Ancak kar yağışı nedeniyle bugün tekrar ilçede okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçede yarın için de okulların tatil edildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Karlıova merkez ve merkeze bağlı tüm köy okullarımız 17/01/2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Öte yandan belediyeye bağlı ekipler ilçede gece gündüz karla mücadele çalışması yapıyor. Gecenin yarısına kadar çalışan ekipler, kamyon kamyon karları ilçe dışına taşırken, buna rağmen devasa kar birikintileri oluşuyor.